Karin Meister ist neue Frauensprecherin Südtiroler Freiheit

Junge Frauen sollen die Zukunft mitgestalten

Die Landtagsabgeordnete der Südtiroler Freiheit, Myriam Atz Tammerle, war seit 2014 Frauensprecherin der Bewegung. Sie hat sich bemüht, Themen wie Anerkennung der Erziehungs- und Pflegejahre für die Rente, die Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung oder auch die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen in den Vordergrund zu bringen. Dazu hat es Initiativen und Aktionen gegeben, wie beispielsweise zum Tag der Frau, zu Muttertag oder zum Tag gegen Gewalt an Frauen. Atz Tammerle organisierte auch Ausflüge, Weiterbildungen, Vorträge und Workshops zur Stärkung des politischen Engagements unter Frauen in der Südtiroler Freiheit, heißt es in einer Pressemitteilung.Karin Meister, die nun das Amt der Frauensprecherin übernimmt, tut dies nach eigenen Angaben mit Freude und Motivation. „Es ist für mich eine große Ehre, diese wichtige Funktion in unserer Bewegung zu übernehmen.“ Auch gab sie an, „ den Frauen in unserem Land eine Stimme geben“ zu wollen. Sie werde gemeinsam mit Landtagsabgeordneter im Tiroler Landtag, Gudrun Kofler, „verstärkt den Austausch zwischen den Landesteilen nördlich und südlich des Alpenhauptkammes ankurbeln.“Auch wolle die 40-jährige Vinschgerin, junge Frauen im Land stärken und fördern. „ Mit ihnen gemeinsam will ich unsere Zukunft aktiv mitgestalten. Wir werden Aktionen und Projekte planen, um junge Frauen noch intensiver in politische Prozesse und Entscheidungen miteinzubeziehen.“ Auch Minderjährige sollen sich mit dem politischen Geschehen befassen und mitreden.Wer sich für gemeinsame Ausflüge, Kurse, Workshops, Vorträge und lockere Treffen interessiere, könne sich kostenlos auf der Website als Mitglied eintragen.