Karlspreis an Selenskyj und ukrainiasches Volk

„Kämpfen für Freiheit, Menschlichkeit und Frieden“

Foto: © ANSA / FRIEDEMANN VOGEL / POOL

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete die Verleihung des Karlspreises an Selenskyj und sein Volk als Auftakt fürs weitere Zusammenwachsen in Europa.In seiner Laudatio in Aachen nannte der SPD-Politiker dabei neben der Ukraine auch die Staaten des Westlichen Balkans, Moldau „und perspektivisch auch mit Georgien“.„Falls Wladimir Putin geglaubt hat, er könnte die ukrainische Nation mit Gewalt von ihrem Weg nach Europa abbringen, dann hat er – mit all seinen Panzern, seinen Drohnen und Raketenwerfern – nichts als das Gegenteil bewirkt“, sagte Scholz. „Ihr Freiheitswille und Ihre Widerstandskraft in dunkler Zeit spenden Hoffnung und Ihr Freiheitswille und Ihre Widerstandskraft in dunkler Zeit spenden Hoffnung und Inspiration weit über die Ukraine hinaus. An der Spitze des gesamten ukrainischen Volks verteidigen Sie die Werte, für die Europa steht.“EU-Kommissionchefin Ursula von der Leyen würdigte das ukrainische Volk. „Sie kämpfen buchstäblich für Freiheit, Menschlichkeit und Frieden“, sagte sie laut Redemanuskript. Sie sicherten mit ihrem Blut und ihrem Leben die Zukunft ihrer und auch unserer Kinder.Zuvor war Selenskyj von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Berlin empfangen worden – im Schloss Bellevue, wo er sich ins Gästebuch eintrug: Er nannte Deutschland „wahren Freund und verlässlichen Verbündeten“. Ausdrücklich bedankte er sich schriftlich bei Steinmeier und den Menschen in Deutschland für deren „fantastische Solidarität“. Auf Deutsch ergänzte er: „Danke, Deutschland!“Im April 2022 hatte Steinmeier eine Reise mit den Staatspräsidenten aus Polen, Lettland, Litauen und Estland absagen müssen. Kiew hatte Steinmeier damals signalisiert, dass er nicht willkommen sei. Dem Ex-SPD-Außenminister Steinmeier wurde in Kiew lange eine russlandfreundliche Politik angekreidet.Im Anschluss ans Treffen mit Steinmeier empfing Olaf Scholz den Präsidenten im deutschen Kanzleramt. Vorbereitet wurde der Besuch in Deutschland mit der Zusage weiterer militärischer Unterstützung für die Ukraine im Wert von 2,7 Milliarden Euro. Selenskyj trat Befürchtungen entgegen, seine Streitkräfte könnten mit moderneren westlichen Waffen russisches Staatsgebiet angreifen: „Wir befreien unser gesetzmäßiges Gebiet“, sagte Selenskyj. Zu der von ihm angedachten Koalition für die Lieferung von Kampfjets, äußerte sich Scholz zurückhaltend. Nach den USA sei Deutschland zweitgrößter Unterstützer der Ukraine. „Wir werden das auch weiter bleiben.“