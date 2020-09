Karneid: Albin Kofler ist der neue Bürgermeister

Führungswechsel in Karneid: Nachdem die scheidende Bürgermeisterin Martina Lantschner Pisetta nicht mehr zur Wahl angetreten ist, konnte sich Albin Kofler von der SVP durchsetzen.2716 Wahlberechtigte wurden in Karneid zu den Urnen gerufen, 67,7 Prozent folgten dem Ruf auch.Zur Bürgermeisterwahl angetreten waren der Vizebürgermeister der vergangenen 5 Jahre Albin Kofler (SVP) sowie Gemeinderat Karl Saxer (PD). Wahlsieger ist Kofler mit 91,5 Prozent der Stimmen, der Gegenkandidat Karl Saxer erreichte 8,5 Prozent.Die SVP hatte in den vergangenen 5 Jahren 16 der 18 Sitze im Gemeinderat für sich beansprucht, ein Sitz war dem PD vorbehalten und einer der Lista Civica Cornedo Karneid, die in diesem Jahr nicht zur Wahl angetreten ist.

