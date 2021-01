Kasachstan: Mehrere Festnahmen bei Protest gegen die Parlamentswahl

Die Demonstranten riefen in der Millionenstadt Almaty zum Boykott der Abstimmung auf, wie mehrere Medien berichteten. Zudem wandten sie sich gegen den nach wie vor großen Einfluss des früheren Präsidenten Nursultan Nasarbajew, der im Frühjahr 2019 die Amtsgeschäfte an Kassym-Schomart Tokajew übertragen hatte.In Videos war zu sehen, wie Polizisten die Demonstranten einkesselten. Dabei handelte es sich demnach um eine kleinere Gruppe. In verschiedenen Berichten war von rund 30 Festnahmen die Rede.11,9 Millionen Wähler waren am Sonntag zur Stimmabgabe aufgerufen. Es wurde wie in den Vorjahren mit einem Sieg der Regierungspartei Nur Otan gerechnet. 5 Parteien erhielten eine Zulassung zu der Parlamentswahl. Bereits bei der Wahl Tokajews vor anderthalb Jahren hatte es in der Ex-Sowjetrepublik Proteste gegen die autoritäre Führung gegeben. Hunderte Menschen wurden festgenommen.Das Staatsoberhaupt sagte bei der Stimmabgabe: „In allen Ländern der Welt gibt es eine Proteststimmung.“ Die Sicherheitskräfte würden nur im Rahmen des Gesetzes handeln.

