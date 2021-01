Kasachstan schafft Todesstrafe ab

Präsident Kassim-Schomart Tokajew habe die entsprechende Regelung unterzeichnet, teilte das Präsidialamt am Samstag auf seiner Website mit. Die Vollstreckung der Todesstrafe war in dem zentralasiatischen Land bereits seit 2003 ausgesetzt.Die Gerichte verurteilten Angeklagte bei besonders schweren Verbrechen aber weiterhin zum Tode. So wurde unter anderem gegen einen Amokläufer, der 2016 in Almaty 10 Menschen tötete, die Todesstrafe verhängt. Der Täter muss nun eine lebenslange Haftstrafe verbüßen.

apa