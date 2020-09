Kastelruth: Andres Colli im Amt bestätigt

5462 Wahlberechtigte durften am Sonntag und Montag in Kastelruth ihre Stimme abgeben, 67,35 Prozent haben dies gemacht.Zur Bürgermeisterwahl angetreten waren der amtierende Bürgermeister Andreas Colli (SVP, seit 10 Jahren im Amt) sowie Christoph Senoner (freie liste – lista civica – lista liedia). Durchgesetzt hat sich Colli mit 71,8 Prozent.Die SVP hatte in den vergangenen 5 Jahren 16 der 18 Sitze im Gemeinderat für sich beansprucht, die beiden anderen waren den Freiheitlichen vorbehalten.

