Kein Ende der Regierungskrise in Sicht

Diese Mehrheit solle auf den Parteien der Mitte-links-Koalition basieren, die bisher die Regierung von Premier Giuseppe Conte unterstützt hatten.Fico gehört der 5 Sterne-Bewegung an, der stärksten Einzelpartei im italienischen Parlament.Der gebürtige Neapolitaner will in den kommenden Tagen in der Abgeordnetenkammer politische Gespräche mit den Parteien der bisherigen Koalition führen. Sein Ziel ist es, eine neue Mitte-links-Allianz auf die Beine zu stellen und den Regierungskurs mit dem parteilosen Juristen Conte fortzusetzen.Bis Dienstag muss Fico dem Staatsoberhaupt über das Ergebnis seiner Sondierungen berichten. Angesichts der Pandemie und der akuten Wirtschaftskrise in Italien könne man keine Zeit verlieren, mahnte Mattarella.

