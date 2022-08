Kein Frieden in der SVP – So wird um die Stimmen geworben

Iris Giacomozzi

Agatha Sparber Ebner

Nachdem Julia Unterberger und Manfred Schullian die Konkurrenz gegen sich als Angriff auf den Landeshauptmann dargestellt hatten, lässt die SVP Druck ab.Nach einem verärgerten Anruf des Parteiobmanns beim Landeshauptmann am gestrigen Vormittag riefen am Abend beide in einer Aussendung zu fairem Wettbewerb auf ( hier lesen Sei die gesamte Stellungnahme ): „Jede Personenwahl ist ein Entscheid über Kompetenz und Schwerpunkte der Kandidaten.“ Wettbewerb der Ideen sei Stärke der SVP. „Diesen Werten entsprechend treten wir geschlossen auf“, betonen Philipp Achammer und Arno Kompatscher.Hinter den Kulissen wird allerdings mit allen Bandagen weitergekämpft – auch von Stellvertretern. Landeshauptmann und Landesrat Daniel Alfreider setzen telefonisch bei den Bürgermeistern an, um Stimmrechte für Unterberger zu holen. Sie sind oft auch Ortsobleute und auf jeden Fall Rechtsmitglied im Ortsausschuss.Ob im Westen Unterberger oder Martin Ganner gewinnt, in der Kammer Manfred Schullian oder Lorenz Ebner die Oberhand behält und Dieter Steger oder Albrecht Plangger Listenführer in der Kammer werden, entscheidet sich am Dienstag.Sollte Unterberger unterliegen, spielt das tags darauf im Parteiausschuss eine Rolle, der über die Kandidatur der SVP im Senatswahlkreis Bozen/Unterland entscheidet. Dann nämlich müsste die SVP im Süden mit einer Frau antreten.Dort rüstet man sich auf die eventuelle Herausforderung: Neben Samantha Endrizzi aus Salurn, sind jetzt auch Anwältin Iris Giacomozzi und Agatha Sparber Ebner, stellvertretende SVP-Landesfrauenreferentin, Juristin und Lehrerin im Gespräch.Das Herz der Unterlandler scheint aber für den Bürgermeister von Kurtinig, Manfred Mayr zu schlagen. Mit dem Leiferer Vizebürgermeister Giovanni Seppi hätte man wenig Freude. Heute Abend ist der Bezirksausschuss einberufen. „Alle Ortsgruppen und Bürgermeister stehen hinter mir und wollen es bekräftigen“, so Mayr.Eine eigenständige Kandidatur der SVP im Unterland ist nicht chancenlos. 2018 fuhr die SVP 21.987 und Mitte-Rechts 21.655 Stimmen ein (siehe untenstehende Grafik). Die SVP hätte also aus eigener Kraft und ohne Mitte-Links einen Senator gestellt.