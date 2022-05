Kein Hinweis auf Hyperschallraketen bei Angriff auf Odessa

Er könne den Einsatz solcher Waffen in Odessa nicht bestätigen, sagte ein hochrangiger Ministeriumsmitarbeiter am Dienstag bei einer Telefonschaltung mit Journalisten. Luftangriffe auf Odessa hätten in den vergangenen Tagen aber zugenommen. US-Geheimdienste warnten unterdessen vor einem „langwierigem“ Konflikt.Nach Darstellung des ukrainischen Militärs hatte die russische Luftwaffe in der Nacht auf Dienstag Hyperschallraketen vom Typ Kinschal auf die südukrainische Hafenstadt abgefeuert. Der US-Ministeriumsvertreter sagte, es gebe keine Hinweise auf einen Angriff auf Odessa durch Bodentruppen oder vom Schwarzen Meer aus. „Odessa steht immer noch fest unter ukrainischer Kontrolle.“Die ukrainische Agentur Unian hatte unter Berufung auf die örtliche Militärführung gemeldet, bei den nächtlichen Luftangriffen in Odessa seien mindestens ein Mensch getötet und fünf weitere verletzt worden. Die „Ukrajinska Prawda“ berichtete, dabei seien „touristische Objekte“ getroffen und mindestens fünf Gebäude zerstört worden.Der US-Ministeriumsmitarbeiter sagte, seit Kriegsbeginn hätten die russischen Streitkräfte in zehn bis zwölf Fällen Hyperschallwaffen eingesetzt. Er betonte, weder im Süden noch im Donbass im Osten der Ukraine habe der russische Präsident Wladimir Putin bisher seine wichtigsten Ziele erreicht. Nach US-Einschätzung liege Putin „zwei Wochen oder vielleicht sogar mehr“ hinter seinem Zeitplan.