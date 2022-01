„Keinen Lockdown mehr“

Angesichts der Millionen von Infektionen auf der ganzen Welt in den vergangenen und den kommenden Wochen, der nachlassenden Immunität und der Wintersaison, sei es fast ausgemachte Sache, dass neue Varianten auftauchen und wiederkehren würden, sagt Kluge in einem am Montag veröffentlichten Bericht.Aber mit einer strengen Überwachung und Beobachtung neuer Varianten, mit einer hohen Akzeptanz von Impfungen und dritten Dosen und einem gerechten und erschwinglichen Zugang zu antiviralen Medikamenten, sowie mit gezielten Tests und dem Schutz von Hochrisikogruppen, werde eine neue Virus-Variante keine Rückkehr zu einem Lockdown mehr bedeuten.

