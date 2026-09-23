„Diese Regelung hat sich bewährt – auch wenn sie anfangs umstritten war“, verteidigt Sozial-Landesrätin Rosmarie Pamer die Maßnahme.„Denn der Schlüssel für die Integration ist die Sprache.“ Nun steht eine wichtige Neuerung an.<h3>\r\nNachgewiesen werden muss das Sprach-Niveau A2<\/h3>Seit Anfang 2023 haben Nicht-EU-Bürger, die zusätzliche Leistungen des Landes wie das Landeskindergeld oder das Landesfamiliengeld beantragen, die Möglichkeit, Sprach- und Gesellschaftskurse zu besuchen, um die geforderten Nachweise zu erbringen. Solche Kurse sind dann Voraussetzung für den Erhalt des Landesgeldes, wenn keiner der beiden Elternteile italienischer Staatsbürger oder EU-Staatsbürger ist; für einige Länder gelten Ausnahmen wie etwa für die Schweiz, Norwegen, Island, Liechtenstein, San Marino oder den Vatikan. Nachgewiesen werden muss das Sprach-Niveau A2 – entweder für Deutsch oder für Italienisch.<BR \/><BR \/> Die Koordinierungsstelle für Integration organisiert gemeinsam mit der Dienststelle für Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen mündliche Sprachprüfungen auf Niveau A2 in deutscher und italienischer Sprache. Die Koordinierungsstelle verwaltet die Anmeldungen und Einladungen, die Dienststelle für Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen führt die Prüfungen durch. Dabei werden grundlegende kommunikative Kompetenzen in Alltagssituationen überprüft. Nach Abschluss der Prüfung werden die Ergebnisse an die Koordinierungsstelle übermittelt, die die Bescheinigungen ausstellt. 2025 sind 27 Prüfungssessionen durchgeführt worden, 528 Bürger hatten sich angemeldet: 353 Prüflinge waren erfolgreich, 48 fielen hingegen durch und 127 erschienen erst gar nicht zur Prüfung. 2024 hingegen wurden 758 Anmeldungen für die Prüfung registriert, 538 Bürger meisterten sie, 78 rasselten durch und 142 glänzten durch Abwesenheit. <BR \/><BR \/>Die A2-Prüfung ist dabei nur eine von mehreren Möglichkeiten, um die erforderlichen Sprachkenntnisse nachzuweisen. Anerkannt werden beispielsweise auch Sprachzertifikate oder der erfolgreiche Besuch einer Schule oder Universität in der Landessprache. <BR \/><BR \/>So genannte Gesellschafts- bzw. Kulturkurse werden in Präsenz angeboten, sind kostenlos und werden in allen Gemeinden abgehalten.<h3>\r\nGeplant ist, die Frist wieder auf ein Jahr zu senken<\/h3>Der Andrang zu den vom Land eingeforderten Kursen ist groß: Deshalb hat die Landesregierung die Frist, innerhalb der der Sprachkurs und der Gesellschaftskurs nachgewiesen werden müssen, ab dem Jahr 2025 von 12 auf 24 Monate verlängert. Aufgrund der großen Anzahl an Interessierten war es zu langen Wartezeiten gekommen. Die Weiterbildungszentren kamen mit den Kursen nicht nach. <BR \/><BR \/>Nun wird aber ins Auge gefasst, die Frist von zwei Jahren, die 2027 ausläuft, wieder zu reduzieren – auf ein Jahr. „Darüber diskutieren wir“, sagt Pamer. <h3>\r\nHeuer bisher deutlich weniger Fälle als 2025<\/h3>Auffallend ist, dass der Verfall auf den Anspruch des Landesfamiliengeldes und des Landeskindergeld heuer bisher deutlich weniger häufig verfügt wurde als im vergangenen Jahr: 2026 waren es bisher nur 43 Fälle beim Landeskindergeld und 27 Fälle beim Landesfamiliengeld. „Dies hängt damit zusammen, dass 2025 die entsprechenden Voraussetzungen noch nicht ausreichend bekannt waren“, meint Pamer.<BR \/><BR \/>Die Landesrätin weist darauf hin, dass das Erlernen der Landessprachen gerade auch für Frauen wichtig ist. „Denn in vielen Familien beherrscht der Mann eine Landessprache, aber nicht die Frau.“ Während das Land den Erhalt von Sozialleistungen an die Kenntnis von Sprache, Gesellschaft und Kultur knüpft, verlangt der Staat nichts, sagt Pamer: Staatliche Leistungen wie den „Assegno Unico“ gibt es ohne Gegenleistung.