Kein Strom-Bonus: Aufschrei der Opposition

Die Landesregierung enttäusche die Bürger, findet Sven Knoll von der Süd-Tiroler Freiheit. Man werde sich im Landtag wehren, kündigt er an, „denn gerade jetzt, wo die Energiepreise stark ansteigen, hätten die Bürger den Bonus dringend nötig“.„So nicht, Herr Landeshauptmann!“ sagt auch der Freiheitliche Parteiobmann Andreas Leiter Reber. Es mache zwar Sinn, als Land die Möglichkeit zu nutzen, statt der 9 Millionen Euro in barer Münze Strom im Wert von 16 Millionen einzuheben, „doch wenigstens die 9 Millionen müssen wie seit Jahren versprochen endlich bei den einzelnen Haushalten ankommen“, fordert er.Ähnlich äußert sich Paul Köllensperger vom Team K : Wirtschaftlich sei diese Entscheidung allemal sinnvoll, „was nicht geht, ist, dass das Land sich jetzt den Gratisstrom einfach nimmt, ohne an die Bürger einen Vorteil weiterzugeben. Es muss etwas bei den Leuten ankommen“.

dol