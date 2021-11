Kein Unterschied, ob geimpft oder nicht? SVP will in Rom für Differenzierung werben

Eine Differenzierung zwischen Geimpften und Ungeimpften ist derzeit nicht möglich, weil es keine staatliche gesetzliche Grundlage dafür gibt. Für eine 2G-Regelung gibt es nämlich in Rom zurzeit keine Mehrheit.Gerade weil die Krankenhausbelegung hauptsächlich auf schwere Krankheitsverläufe von Ungeimpften zurückzuführen sei, seien differenzierende Maßnahmen richtig und nachvollziehbar, betont Achammer. „Es geht nicht um die Diskriminierung von Ungeimpften. Es geht um mehr Freiheiten für Geimpfte und jene, welche die Regeln stets eingehalten haben. Und es geht auch darum, welche Verantwortung jede und jeder Einzelne von uns auch für andere, nicht nur für sich selbst, übernimmt.“Schon jetzt seien die Krankenhäuser am Limit und das „Normalprogramm“ müsse aufgeschoben werden. „Das heißt wir gefährden mit den aktuellen steigenden Covid-Zahlen auch die Normalversorgung von erkrankten Patientinnen und Patienten. Das kann es nicht sein!“Die Politik habe immer wieder betont, dass generelle Lockdowns zu vermeiden seien und wir mit und neben diesem Virus leben und arbeiten müssten. „Das funktioniert aber sicher nicht unter allen Umständen. Wenn wir nicht imstande sind, die aktuellen, noch akzeptablen Regeln einzuhalten, dann kann für gar nichts eine Garantie gegeben werden“, so Achammer.Die Südtiroler Volkspartei will in den kommenden Tagen auf Staatsebene weiter entschlossen für eine Regelung zur Differenzierung zwischen Geimpften und Ungeimpften eintreten. Eine Regelung auf Staatsebene ist auch die Grundlage für eine entsprechende Maßnahmen auf Landesebene.

