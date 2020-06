Keine Anfechtung gegen Südtirols Neustart

Der Ministerrat in Rom hat am Donnerstag beschlossen, das Landesgesetz zum Südtiroler Neustart nicht anzufechten. „Das ist eine gute Nachricht und eine Bestätigung für den Südtiroler Weg und unsere Autonomie“, unterstreicht Landeshauptmann Arno Kompatscher, der dies als Bestätigung für die Südtiroler Autonomie wertet.Mit dem Landesgesetz Nr. 4 vom 8. Mai 2020 „Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Virus SARS-COV-2 in der Phase der Wiederaufnahme der Tätigkeiten“ hatte das Land Südtirol einen autonomen Weg beschritten und Lockerungen der Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus ermöglicht.

