Keine Annäherung bei Brexit-Gesprächen in Sicht

Vor der nächsten offiziellen Brexit-Gesprächsrunde in der kommenden Woche zeichnet sich weiter keine Annäherung zwischen der EU und Großbritannien ab. Nachdem EU-Chefunterhändler Michel Barnier der Londoner Seite am Mittwoch zu wenig Flexibilität vorgeworfen hatte, sagte ein Sprecher von Premierminister Boris Johnson am Donnerstag, Barniers Äußerungen seien irreführend.