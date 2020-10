Keine Ausgangssperre, aber Maskenpflicht im Freien: Dekret wird vorgestellt

Keine Ausgangssperre, dafür aber eine staatsweite Maskenpflicht in der Öffentlichkeit: Wie berichtet will Rom in Anbetracht der sinkenden Temperaturen und der steigenden Infektionszahlen bestehende Sicherheitsmaßnahmen erneut verschärfen. Diese betreffen vor allem die Maskenpflicht: Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes soll bei Beschluss des Dekrets auch im Freien greifen, wenn fremde Personen in der Nähe sind.Bei einem einsamen Spaziergang im Wald oder im Auto etwa muss die Maske natürlich nicht getragen werden, schreibt unter anderem der „Corriere della Sera“.Das Dekret wurde am Dienstagvormittag dem Parlament vorgestellt, anschließend muss es von Senat und Abgeordnetenkammer diskutiert und genehmigt werden.Auch die Vertreter der Regionen, Provinzen und Gemeinden werden über das neue Dekret beraten. Ein Beschluss wird für Dienstagabend erwartet.Die Regierung schließt bislang eine frühere Schließung von Nachtlokalen, Restaurants und Bars aus, Tanzveranstaltungen, auch im Freien, sind jedoch untersagt.Bei Privatfeiern wie Hochzeiten und Taufen sollen maximal 200 Personen zugelassen werden.Neben den Polizeikräften soll künftig auch das Heer auf die Einhaltung der Vorschriften achten.Der „Corriere della Sera“ berichtet von saftigen Strafen, sollte die künftige Maskenpflicht nach Beschluss nicht eingehalten werden. Die Geldstrafen sollen von 550 bis 3000 Euro reichen.Noch ist das Dekret nicht beschlossen, und auch dann gilt es abzuwarten, wie es in Südtirol angewandt wird. Landeshauptmann Arno Kompatscher erklärt dazu im Tagblatt „Dolomiten“ am Dienstag: „Wir schauen uns an, was Rom tatsächlich macht und werden zu allen Punkten eine autonome Bewertung mit unseren Experten vornehmen. Dann entscheiden wir.“

liz