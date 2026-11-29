Netanyahu hatte dem mit der Regierungsbildung beauftragten Eisenkot bereits am Samstag angeboten, ihm im Rahmen einer Rotationsvereinbarung den Vortritt im Amt des Ministerpräsidenten zu lassen.<BR \/><BR \/>Eisenkots Mitte-Partei Yashar und Netanyahus konservative Likud-Partei teilten nach der etwa zweistündigen Unterredung am Sonntag gemeinsam mit, das Gespräch sei sachlich verlaufen. Beide Seiten hätten sich bemüht, „die erheblichen Differenzen zwischen ihnen zu überbrücken“.<BR \/><BR \/>Das Nachrichtenportal „ynet“ berichtete, Eisenkot habe Netanyahu deutlich gemacht, dass er seinen Bündnispartnern verpflichtet sei. Er habe die Likud-Partei und weitere Parteien eingeladen, sich auf Grundlage der von ihm vorgegebenen Leitlinien einer großen Koalition anzuschließen. Aus Netanyahus Umfeld verlautete den Berichten zufolge, Eisenkot habe sich „auf einer extremen Position verschanzt“.<BR \/><BR \/>Der Vorschlag Netanyahus stößt jedoch auf große Skepsis. Zudem soll Netanyahu verlangen, dass Eisenkot, der die Mitte-Partei Yashar führt, das Amt nicht sofort übernimmt. Zu Beginn des Treffens gab Netanyahu Eisenkot Medienberichten zufolge ein sicherheitspolitisches Update.<BR \/><BR \/>Eisenkots Partei Yashar war bei der Parlamentswahl am 27. Oktober zwar hinter der Likud-Partei gelegen. Bei den Konsultationen von Präsident Yitzhak Herzog mit den Parteien erhielt Eisenkot dennoch die meisten Empfehlungen für die Regierungsbildung. Er hat zunächst bis kommenden Sonntag Zeit, eine Regierung zu bilden. Die Frist kann um weitere 14 Tage verlängert werden.<BR \/><BR \/>Mehrere Oppositionsparteien warfen Netanyahu unmittelbar nach Bekanntwerden seines Vorstoßes Tricks und Täuschungsmanöver vor. Sie verwiesen darauf, dass Netanyahu in der Vergangenheit bereits politische Vereinbarungen gebrochen habe.<BR \/><BR \/>Befürchtet wird unter anderem, Netanyahu könnte eine Einheitsregierung gezielt scheitern lassen, in der Hoffnung, bei einer anschließenden Neuwahl ein besseres Ergebnis für sein politisches Lager zu erzielen.<BR \/><BR \/>Netanyahu stand auch unter Druck, weil der Vorsitzende der arabischen Raam-Partei, Mansour Abbas, wie erwartet die Hamas am Samstagabend als Terrororganisation anerkannte. Die Partei räumte damit ein Hindernis für den Eintritt in eine neue Regierung aus dem Weg.<BR \/><BR \/>Eisenkot hatte kürzlich gesagt, wer vier Grundprinzipien akzeptiere, könne seiner Regierung beitreten. Dazu zähle die Einstufung der Hamas als Terrororganisation und die Verpflichtung, ihre Herrschaft im Gazastreifen zu zerschlagen. Israel müsse zudem ein jüdischer und demokratischer Staat sein, die Werte der Unabhängigkeitserklärung achten und eine allgemeine Dienstpflicht für alle Bürger - auch die arabische Minderheit - einführen. Diese soll durch Militärdienst oder alternativ durch zivilen Dienst erfüllt werden können.<BR \/><BR \/>Netanyahu warf Abbas vor, die Öffentlichkeit zu täuschen. Er beschuldigt immer wieder die arabischen Parteien, „Terrorunterstützer“ und eine Gefahr für Israels Sicherheit zu sein.