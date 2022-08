Keine Erbhöfe unterm Edelweiß

Der Tag der Wahrheit in der SVP rückt näher und die Töne werden rauer. Nächsten Dienstag entscheiden 2200 Funktionäre in den Ortsgruppen, ob Dieter Steger oder Albrecht Plangger SVP-Listenführer für die Kammer wird. Im Kammerwahlkreis Süd besteht die Wahl zwischen Manfred Schullian und Lorenz Ebner. Im Senatswahlkreis Meran/Vinschgau muss sich Julia Unterberger einem Duell mit Martin Ganner stellen.Der Umstand, dass Unterberger und Schullian Konkurrenz erhalten, wurde gestern von einigen Medien als „finaler Machtkampf“ dargestellt. Ziel sei es, Arno Kompatscher mit dem „Abschuss“ seiner 2 ihm nahestehenden Parlamentarier zu isolieren, so dass er von einer erneuten Kandidatur als Landeshauptmann absehe. Dieselbe These wurde am Dienstag von Julia Unterberger in der italienischen RAI vertreten. „In der SVP gibt es einen Kampf zwischen konservativen und liberalen Kräften“, so Unterberger. Die Konservativen würden versuchen, „alle Posten an sich zu reißen und auch den Landeshauptmann zu schwächen“. Ähnlich argumentierte Manfred Schullian gegenüber RAI Südtirol.Das ist SVP-Chef Philipp Achammer dann doch zu starker Tobak. Als Obmann der Südtiroler Volkspartei sehe er sich veranlasst, mit aller Entschiedenheit all jene Berichte zurückzuweisen, welche die SVP-interne Abstimmung vom 16. August als „Machtkampf gegen jemanden“ zu deuten versuchen. „Derlei Interpretationen sind völlig absurd und abwegig“, stellt Achammer in einer Aussendung klar.Ein Wettbewerb zwischen verschiedenen Bewerbern sei „nie gegen jemanden“ gerichtet, sondern nur im Interesse der gesamten Partei, weil dadurch deutlich wird, dass es viele verschiedene fähige Frauen und Männer für politische Ämter gibt. „Gleichzeitig darf niemand – auch nicht amtierende Abgeordnete – einen Wettbewerb scheuen“, betont Achammer. Schlussendlich setzten sich immer die überzeugenderen politischen Ideen und Vorstellungen durch.Darüber hinaus habe er in den vergangenen 8 Jahren als Parteiobmann eines immer wieder gelernt: Die SVP-Ortsgruppen seien souverän und würden die richtigen Entscheidungen treffen. „Diese sind zu respektieren“, so Achammer. Klarer gesagt: Sollte Unterberger gegen Ganner verlieren, bleibe der Entscheid der Ortsgruppen aufrecht. Die Frauenquote muss dann auf anderem Weg erfüllt werden – und zwar mit einer weiblichen Kandidatur im Senatswahlkreis Bozen/Unterland.Abschließend betont Achammer, dass die SVP ihre Kandidaten für Rom als einzige in einer breiten Vorwahl bestimmt. Von „Hinterzimmerpolitik“ könne also keine Rede sein. Am 16. August gehe es parteiintern also einzig und allein um die besten Kandidatinnen und Kandidaten für die Parlamentswahlen: „Das wissen unsere Ortsgruppen und so werden sie abstimmen.“