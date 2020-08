Keine Maske, kein Abstand: Kompatscher bringt Steinmeier mit Foto in Schwierigkeiten

Das Foto, das am Freitag ganz Deutschland in Empörung versetzt, ist bereits 2 Wochen alt und entstand im Juli während des Südtirol-Urlaubs des Bundespräsidenten. Dabei traf Frank-Walter Steinmeier auch Landeshauptmann Arno Kompatscher in lockerer Runde für ein Gespräch.Wenige Tage später verschickte das Südtiroler Landespresseamt ein Foto des Treffens an alle Medien: Unbeschwert lächeln Landeshauptmann Arno Kompatscher und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier umringt von Musikantinnen in die Kamera – von Maske und Mindestabstand keine Spur.Jetzt sorgt das Foto in der deutschen Medienwelt für Aufregung, auch, weil Bundespräsident Steinmeier die rund 20.000 Teilnehmer einer Anti-Corona-Demonstration in Berlin scharf kritisiert hatte – weil sie keine Masken trugen und den Sicherheitsabstand nicht einhielten.„So etwas nennt man wohl ein klassisches Eigentor“, schreibt stern.de am Freitag . Besonders Corona-Kritiker würden nun auf die Barrikaden gehen, wie ein Kommentar im Netz zeige: „Wasser predigen und selbst Wein trinken“, schrieb ein User laut stern.de.„Noch am Montag appelliert Steinmeier an die Deutschen, sich an Hygiene- und Abstandsregeln zu halten“, schrieb ntv.de . „Nun wird ihm angesichts eines Fotos, das im Südtirol-Urlaub entstand, Doppelmoral vorgeworfen. Es zeigt den Bundespräsidenten an der Seite eines Lokalpolitikers und mehrerer Musikerinnen - ohne alles.“ Auch welt.de zitierte den Bundespräsidenten am Montag nach der Demonstration: „Die Verantwortungslosigkeit einiger weniger ist ein Risiko für uns alle“, hatte Steinmeier betont. „Wenn wir jetzt nicht besonders vorsichtig sind, dann gefährden wir die Gesundheit vieler.“Auf Anfrage von welt.de folgte schließlich eine Entschuldigung über das Bundespräsidialamt: „Das Foto zeigt eine kurze Begegnung im Anschluss an das Gespräch. Der Bundespräsident achtet auch im Urlaub darauf, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten – und an Orten, an denen das nicht möglich ist, trägt er eine Mund-Nasen-Bedeckung. Dass das nicht immer ideal klappt, zum Beispiel wenn der spontane Wunsch nach einem gemeinsamen Foto an der frischen Luft entsteht, zeigt umso mehr: Es ist sehr wichtig, dass wir alle uns jeden Tag aufs Neue darauf besinnen, vorsichtig und achtsam zu sein.“„5 Sekunden Unaufmerksamkeit, die ich mir selbst vorwerfe und die nicht hätte passieren dürfen“, so Steinmeier. „Das tut mir leid.“

stol