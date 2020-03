Keine Mülltrennung für Covid-19-Patienten

Der Virus muss auf allen Ebenen eingedämmt werden, auch bei der Müllversorgung ist penibel auf Einiges zu achten. Die Regeln sind nun für Infizierte oder sich in Quarantäne befindliche Personen und gesunden Personen unterschiedlich.Der Direktor der Landesumweltagentur, Flavio Ruffini, erklärt, was jetzt im jeweiligen Fall zu tun ist.Alle Personen, die an Covid-19 erkrankt sind und nicht im Krankenhaus sind und auch jene, die sich in Quarantäne befinden, sollen den Hausmüllmehr trennen. Auch wenn das Herz für die Umwelt blutet: Ganz gleich ob Plastik, Biomüll, Papier, Metall oder Glas, alles kommt jetzt ungetrennt in den Hausmüll.Verwenden Sie für Ihren Müll mindestens 2 widerstandsfähige Beutel.Verschließen Sie diese Müllsäcke anschließend sehr sorgfältig und mit großer Vorsicht mit Klebeband, damit davon keine Gefahr mehr ausgeht.Danach waschen Sie sich bitte gründlich die Hände.Wie Ruffini sagt, werde der unsortierte Hausmüll dann im Verbrennungsofen sachgerecht verbrannt. Es geht dann kein Restrisiko mehr aus.Für alle anderen Personen gelten die Regeln wie bisher.Nur Schutzmasken, Handschuhe und Papiertaschentücher sind in den Hausmüll zu geben. Die Müllsäcke sind immer gut zu verschließen.Bitte verschieben Sie Arbeiten im oder rund ums Haus, wo viel Müll anfällt. Die Recyclinghöfe obliegen den Gemeinden, nicht alle haben geöffnet. Wenn Sie unbedingt hin müssen, halten Sie sich an die Mindestabstände und an die bekannten Regeln zur Eindämmung des Coronavirus.

vs