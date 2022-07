Keine Quarantäne für Asymptomatische in Österreich: Eine gute Idee?

Foto: © APA

Der Staatssekretär im Gesundheitsministerium in Rom, Andrea Costa, sagte am Dienstag, er gehe davon aus, dass die Quarantänedauer für Asymptomatische bereits in den nächsten Tagen verkürzt werden könne (STOL hat berichtet). Auch über eine Abschaffung – wie in Österreich – müsse gesprochen werden, da man sonst, angesichts steigender Infektionszahlen, das Land „unfreiwillig blockiere“, wie er sagte.In Österreich bedeutet die Abschaffung der Quarantäne, dass asymptomatisch Positive immer eine FFP2-Maske tragen müssen, außer man ist im Freien und es sind in 2 Metern Abstand keine anderen Personen unterwegs.Österreich leitet damit eine neue Phase der Pandemie ein, da man mit Impfung und Medikamenten Werkzeuge zur Bekämpfung der Krankheit in der Hand habe. Zu beachten gebe es auch psychische Auswirkungen durch die Krise. Die WHO habe festgestellt, dass weltweit ein Anstieg an Personen mit Angstzuständen und Depressionen zu verzeichnen sei, sagte der österreichische Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen.Chief Medical Officer Katharina Reich ergänzte, dass Corona in absehbarer Zeit bleiben werde und man sich darauf einstellen müsse. Es werde nun ein erster „Step down“ vom Krisen- zum Akzeptanz-Modus gesetzt. Sie wies auch darauf hin, dass nur 50 Prozent der Hospitalisierten mit Corona tatsächlich wegen Covid im Krankenhaus seien. Zudem hofft man, dass durch die Verkehrsbeschränkungen wieder mehr getestet wird. (Die aktuellen Infektionszahlen aus Südtirol finden Sie hier.) Rauch mahnte jedoch zur Vorsicht. Klar sei auch angesichts der Lockerung: „Wer krank ist, bleibt zu Hause.“ Hier gibt es Erleichterungen, denn die elektronische Krankmeldung wird wieder eingeführt.Ganz ohne Einschränkungen geht es freilich weiter nicht. Betretungsverbote gibt es für Krankenanstalten ebenso wie für Pflege-, Behinderten- und Kuranstalten, Kinderbetreuungseinrichtungen, Volksschulen und Horte. Allerdings dürfen Mitarbeiter diese Arbeitsorte betreten, klarerweise mit Maske, wenn sie infiziert sind.