„Keine Schulnote unter 4“ –Achammers Vorschlag sorgt italienweit für Furore

Meinungen, ob eine Note unter 4 noch sinnvoll oder eher demütigend sei, gehen auseinander

Mit Noten unter 4 könnte es bald vorbei sein. „Bei einer 2 oder einer 3 hat wohl eher der Absender ein Problem als der Empfänger der Note“, sagt Bildungslandesrat Philipp Achammer spitz (Hier lesen Sie mehr dazu). Der Hintergrund: In Italien reicht die Notenskala von 0 bis 10. Eine 6 bedeutet „genügend“, alles darunter ist negativ. Achammer möchte nun aber, dass die Lehrer mit ihrer Bewertung nicht weiter hinuntergehen als bis zu einer 4. Mit einer 3 oder sogar einer 2 würde ein Schüler nämlich kaum noch eine Chance haben, diese Note aufzuholen und das sollte nicht im Sinne eines Lehrers bzw. einer Schule sein, so Achammer.Mit diesen Aussagen sorgte Achammer für Aufsehen. So war er bereits in den vergangenen Tagen im staatlichen Fernsehen zu diesem Thema präsent und nun auch in den großen italienischen Medien wie dem „Corriere della Sera“.Die Meinungen, ob eine Note unter 4 noch sinnvoll oder eher demütigend sei, gehen dabei auseinander.