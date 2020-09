Keine Stichwahl in Leifers: Bianchi bleibt Bürgermeister

13.899 Wahlberechtigte durften am Sonntag und Montag ihre Stimme abgeben, die Wahlbeteiligung lag bei 66,3 Prozent.Insgesamt traten 194 Kandidaten aus 14 Listen an, 3 Listen mehr als noch 2015.2015 noch hatte sich Christian Bianchi (Uniti per Laives) in der Stichwahl gegen Liliana di Fede durchgesetzt, diesmal schaffte er es auch ohne zweiten Wahlgang.Mit 57,5 Prozent der abgegebenen Stimmen wurde er in seinem Amt bestätigt.Die 27 Sitze im Gemeinderat waren seit 2015 wie folgt vergeben: 6 Sitze gingen an den Partito Democratico, 5 Sitze an die SVP, 4 Sitze an die Lega Nord Salvini, 3 Sitze an Uniti per Laives, jeweils 2 Sitze an Movimento 5 Stelle und an Con/Mit Liliana sowie jeweils ein Sitz an Fides, die Grünen, Indipendenti per Laives, Sicurezza Sicherheit @ Solidarietá Solidarität und den Partito Socialista Italiano.

stol