Kenia für 2 Jahre in den UN-Sicherheitsrat gewählt

Als letztes von 5 Ländern ist Kenia am Donnerstag bei einer Abstimmung im 2. Wahlgang in den UN-Sicherheitsrat gewählt worden. Das Land kam bei der Wahl in New York auf 129 Stimmen, eine Stimme mehr als die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit. Der Konkurrent Dschibuti erhielt nur 62 Stimmen.