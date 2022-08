Kenia wählt neuen Präsidenten

In dem bei Touristen beliebten, ostafrikanischen Land sind Unruhen und Gewalt bei Wahlen nicht ungewöhnlich - insbesondere wenn ein knappes Ergebnis zu erwarten ist. Grund sind Spannungen zwischen den verschiedenen Volksgruppen. Hinzu kommt derzeit die angespannte wirtschaftliche Lage durch steigende Lebensmittel- und Kraftstoffpreise. Es wird befürchtet, dass es auch diesmal zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommen könnte. 2017 hatte es bei Protesten nach den Wahlen Dutzende Tote geben, 2007 und 2008 starben mehr als 1.100 Menschen bei solchen Demonstrationen.Dennoch gilt Kenia als eines der stabilsten Länder auf dem afrikanischen Kontinent. Beide Kandidaten hatten im Vorfeld angekündigt, die engen Beziehungen zu den USA und Europa aufrecht zu halten. Beide erklärten, bei einer Niederlage darauf zu verzichten, die Wahl anfechten zu wollen. Es sind rund 22 Millionen Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Ergebnisse müssen gemäß der Verfassung binnen sieben Tagen veröffentlicht werden.Das Ergebnis der Präsidentschaftswahl könnte ein historisches werden. Auch wenn Odinga mit der Unterstützung Kenyattas gewinnen würde, wäre er der erste Präsident, der aus der Opposition kommt. Sein Sieg würde zudem Martha Karua (64) als erste Frau ins Amt der Vizepräsidentin bringen.Dass einer der zwei weiteren Kandidaten, George Wajakoyah oder David Mwaure, gewinnt, gilt als sehr unwahrscheinlich. Jedoch könnten sie ein paar wenige Prozent erreichen, die möglicherweise für eine absolute Mehrheit Odingas oder Rutos entscheidend wären. Dass der neue Präsident nach dem ersten Wahlgang feststeht, ist daher nicht sicher.Neben der Präsidentschaftswahl werden am Dienstag in Kenia die beiden Parlamentskammern, Senat und Nationalversammlung, sowie die Lokalparlamente, Gouverneure und Frauenvertretungen der 47 Counties neu gewählt.