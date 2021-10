Khamenei begnadigte mehr als 3400 Häftlinge

Khamenei habe „Begnadigungen und Strafmilderungen für 3458 Personen genehmigt“, hieß es in einer Erklärung auf seiner Website am Samstag. Die Maßnahme, die auf Vorschlag des Oberhaupts der Justiz ergriffen wurde, fällt mit dem Geburtstag des Propheten Mohammed sowie des wichtigen Imams Sadegh zusammen.Der Iran begeht den Geburtstag beider Persönlichkeiten am Sonntag. Irans geistliches Oberhaupt gewährt an wichtigen religiösen Feiertagen routinemäßig Begnadigungen. Ende Juli begnadigte Khamenei mehr als 2800 Häftlinge oder milderte ihre Strafen ab.

apa