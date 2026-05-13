Blonde Frauen im Badeanzug oder in Militäruniform überschütten in Videos Donald Trump mit Lob und verunglimpfen seine Gegner. Diese Fans des US-Präsidenten wirken real, doch tatsächlich sind sie Produkte Künstlicher Intelligenz. Seit Langem nimmt Desinformation vor Wahlen zu, doch mit KI erreicht die Manipulation ein neues Ausmaß.<BR \/><BR \/>„Trump ist die Zukunft Amerikas“, heißt es in einem KI-generierten TikTok-Video, das eine Jugendliche am Strand zeigt, während im Hintergrund die US-Flagge weht. „Wenn ihr für Trump gestimmt habt, sagt es laut in den Kommentaren, und ihr habt eine neue Followerin aus Texas“, verspricht eine vom Computer erschaffene Frau in einem anderen Clip. <BR \/><BR \/>Hyperrealistische KI-Avatare, die Trumps politische Slogans wie „America First“ nachplappern und seine Positionen zu Themen wie Migration vertreten, überschwemmen derzeit die Plattformen.<h3>\r\nUnklar, wer dahinter steckt<\/h3>Unklar ist, wer hinter diesen falschen Konten steckt. Auch ist nicht auszumachen, ob es sich um eine koordinierte Kampagne im Vorfeld der Wahl im November handelt, die darüber entscheidet, ob Trumps Republikaner die Kontrolle über den Kongress behalten. <BR \/><BR \/>Anfang des Jahres veröffentlichte der Präsident selbst auf seiner Plattform Truth Social ein Video eines glamourösen platinblonden KI-Avatars, der falsche Korruptionsvorwürfe gegen den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom von den oppositionellen Demokraten verbreitete.