Der Vorsitzende der Partei Futuro Nazionale präsentiert sich darin als römischer Kaiser und lässt seine politischen Gegner symbolisch zu Tode verurteilen. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die Vorsitzende der Demokratischen Partei (PD), Elly Schlein, und der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung (M5S), Giuseppe Conte.<BR \/><BR \/>Das Video wurde am Montag auf Vannaccis Social-Media-Kanälen veröffentlicht. In den mit Hilfe von KI erzeugten Szenen erscheint der frühere General in der Rolle eines antiken Herrschers, der über seine Gegner Gericht hält. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1338321_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Vannacci, der zunächst als Europaabgeordneter der Lega bekannt wurde und inzwischen die Bewegung Futuro Nazionale anführt, setzt in seiner politischen Kommunikation regelmäßig auf provokante Inszenierungen. Das neue Video gilt als weiterer Schritt dieser Strategie und hat erneut eine Debatte über den Einsatz künstlicher Intelligenz in der politischen Kommunikation ausgelöst.<h3>\r\nUnterberger: „Das ist Gewalt in ihrer reinsten Form“<\/h3>Die Veröffentlichung löste in Italien umgehend heftige Reaktionen aus und wird in Politik und sozialen Netzwerken kontrovers diskutiert.„Das Video von Vannacci ist schlichtweg widerlich. Ich hoffe, dass sich alle politischen Kräfte unmissverständlich davon distanzieren und diesen Akt politischer Gewalt ohne Zögern verurteilen. Das ist auf dem Niveau von Trump - wenn nicht sogar noch schlimmer“, kommentierte die SVP-Senatorin und Vorsitzende der Autonomiegruppe, Julia Unterberger, in einer Stellungnahme.<BR \/><BR \/>„Vannacci und seine Anhänger haben bereits den Femizid geleugnet, zu Gewalt gegen Ausländer aufgestachelt und den Faschismus verharmlost. Nun maßen sie sich sogar an, über Leben und Tod ihrer politischen Gegner zu entscheiden. Das ist keine Satire. Das ist Gewalt in ihrer reinsten Form. Genau so könnte die italienische Politik aussehen, wenn solche Personen nicht umgehend moralisch verurteilt und politisch isoliert werden. Meine volle Solidarität und mein Mitgefühl gilt allen Betroffenen dieses abscheulichen Videos“, erklärte Unterberger.