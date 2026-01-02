Um Allgemeinmediziner zu unterstützen, wird derzeit staatsweit eine moderne Infrastruktur für Künstliche Intelligenz aufgebaut. Diese soll künftig die Versorgung auf territorialer Ebene sowie die tägliche Praxisarbeit erleichtern.<BR \/><BR \/>Die Planungsphase für die KI‑Plattform ist abgeschlossen. 2026 beginnt eine umfassende Testphase, an der italienweit rund 1.500 Allgemeinmediziner teilnehmen – darunter auch zehn Ärzte aus Südtirol, die in vernetzten Gruppenmedizinen tätig sind. Die Plattform stellt die staatliche Agentur AGENAS bereit.<BR \/><BR \/> „Künstliche Intelligenz kann den Arbeitsalltag der Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner deutlich erleichtern – von der Analyse klinischer Daten bis zur Unterstützung bei Entscheidungen. Dabei ist für uns zentral, dass alle Patientendaten geschützt, sicher und vollständig datenschutzkonform verarbeitet werden. Deshalb bauen wir eine eigene Plattform auf“, sagt Messner.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1256709_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Auch in der Telemedizin wird die Versorgung weiter ausgebaut. Künftig sollen Patienten vor allem mit chronischen Erkrankungen verstärkt telemedizinisch begleitet werden, etwa mittels Televisiten, Teleberatung oder Telemonitoring.<BR \/><BR \/>Dafür erhält der Südtiroler Sanitätsbetrieb 3,36 Millionen Euro aus dem PNRR-Fonds. Damit werden mehrere Bereiche finanziert: die technische Integration der lokalen Telemedizinplattform in die staatliche Plattform, die Weiterentwicklung bestehender Softwaresysteme sowie der Kauf neuer medizinischer Geräte mit denen Patienten Gesundheitsdaten in Echtzeit an ihre behandelnden Ärzte übermitteln können.<BR \/><BR \/>Landesrat Messner unterstreicht die Chancen der Telemedizin: „Telemedizin ermöglicht eine kontinuierliche und flexible Betreuung – gerade für Menschen mit chronischen Erkrankungen. Die Möglichkeit zur Teleberatung sowie der Zugriff auf Livedaten eröffnen den Ärztinnen und Ärzten völlig neue Möglichkeiten der Überwachung und Begleitung. Das stärkt sowohl die Versorgungsqualität als auch die Selbstständigkeit der Patientinnen und Patienten.“