Kiens: Falkensteiner als Bürgermeister bestätigt

Der SVP-Bürgermeister war 2015 in das Amt gewählt worden, er war bei den Wahlen am Sonntag und Montag der einzige Bürgermeister-Kandidat für Kiens. Falkensteiner erhielt 64 Prozent der Stimmen.2451 Wahlberechtigte waren aufgerufen, an den Wahlen teilzunehmen, 70,54 Prozent folgten dem Ruf, womit das notwendige Quorum erreicht wurde. Sie konnten zwischen 21 Kandidatinnen und Kandidaten der SVP wählen.14 Sitze des Gemeinderats gingen bei den Wahlen 2015 an die SVP, einer an die Freiheitlichen.

