Selenskyj vereinbarte nach eigenen Angaben eine engere Zusammenarbeit mit Aserbaidschan. Er habe mit Alijew am Samstag in Baku Abkommen über eine Kooperation im Sicherheits- und Energiebereich unterzeichnet, sagte der ukrainische Präsident. Dabei gehe es auch um ein Abkommen über Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie. <BR \/><BR \/>Alijew erklärte, die rüstungsindustrielle Partnerschaft habe „weitreichende Perspektiven“. Man habe über eine gemeinsame Rüstungsproduktion gesprochen. Er bestätigte die Unterzeichnung von Abkommen jedoch nicht ausdrücklich.<BR \/><BR \/>Die Ukraine versucht, ihre Erfahrungen bei der Verteidigung ihres Luftraums gegen Russland für engere Kooperationen mit anderen Ländern zu nutzen. So hat sie im Zuge des Iran-Kriegs mehreren Golfstaaten ihre Fähigkeiten bei der Abwehr iranischer Langstreckendrohnen bereitgestellt.