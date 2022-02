Kiew: Bürger müssen sich in Bunkern in Sicherheit bringen

Die U-Bahn solle weiter in Betrieb bleiben, sagte er. In der Ukraine gilt landesweit auf Erlass von Präsident Wolodymyr Selenskyj das Kriegsrecht, vorerst für 30 Tage.Russland hat am Donnerstag über mehrere Flanken einen groß angelegten Angriff auf die Ukraine gestartet. Russische Bodentruppen drangen nach Angaben des ukrainischen Grenzschutzes aus mehreren Richtungen in das Nachbarland ein. Begleitet wurde der Einmarsch von massivem Beschuss aus der Luft.Explosionen wurden im ganzen Land gemeldet, auch in der Hauptstadt Kiew wurde Luftalarm ausgelöst. Russische Truppen bewegten sich laut Grenzschutz auf die Hauptstadtregion Kiew zu.Bis Donnerstagbend habe Russland mehr als 30 Attacken mit Flugzeugen, Artillerie und Marschflugkörpern „auf ukrainische zivile und militärische Infrastruktur“ ausgeübt, teilte der ukrainische Generalstab mit. Laut der ukrainischen Polizei erstrecken sich die Kämpfe fast auf das ganze Land. Russland habe bei heftigen Gefechten im Osten des Landes Gefangene genommen, sagt der ukrainische Vize-Verteidigungsminister.Schwere Gefechte wurden auch vom Militärflughafen Hostomel bei Kiew gemeldet. Es könnte sein, dass russische Fallschirmspringer über Kiew abspringen und versuchen in das Regierungsviertel einzudringen, so ein Berater des ukrainischen Präsidialamts.Bei den Gefechten in Hostomel wurden laut ukrainischem Verteidigungsministerium mindestens 3 russische Hubschrauber abgeschossen. Beim Absturz eines ukrainischen Militärflugzeugs südlich von Kiew wurden nach offiziellen Angaben mindestens 5 Menschen getötet worden. Die Absturzursache war zunächst unklar.Explosionen waren auch in der Hauptstadt Kiew, in Charkiw und der Hafenstadt Mariupol zu hören. In Kiew wurde am Nachmittag Luftalarm ausgelöst. Die Stadtverwaltung rief alle Bürger dazu auf, sich in Luftschutzbunkern in Sicherheit zu bringen. Bereits zuvor versuchten viele Menschen, die Hauptstadt zu verlassen, auf den Ausfallstraßen bildeten sich kilometerlange Staus.Koordinierte Angriffe gab es zunächst vor allem im Osten der Ukraine. Im Süden würden ukrainische Stellungen mit Raketensystemen und Hubschraubern attackiert, erklärte der Grenzschutz. Die ukrainischen Behörden meldeten Dutzende Tote und Verletzte. Mehr als 40 Soldaten seien getötet worden , es gebe auch Opfer unter den Zivilisten, hieß es. Bei einem Angriff im Osten der Ukraine wurde den Rettungsdiensten zufolge ein Bub getötet. In der Region des ukrainischen Schwarzmeer-Hafens Odessa gab es den örtlichen Behörden zufolge bei einem Raketenangriff mindestens 18 Tote. In der Stadt Browary bei Kiew starben laut dem dortigen Bürgermeister mindestens sechs Menschen. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

apa