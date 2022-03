Kiew: Läden schließen – Lebensmittel werden knapp

Bei einem russischen Angriff auf den Fernsehturm von Kiew sind nach ukrainischen Angaben 5 Menschen getötet worden, 5 weitere Menschen seien bei dem Angriff verletzt worden. Durch den Angriff wurde die Ausstrahlung der Fernsehprogramme unterbrochen. 2 Raketen sollen an dem Ort eingeschlagen sein. Die Struktur des im Zentrum von Kiew stehenden Fernsehturms sei aber intakt geblieben.Bürgermeister Vitali Klitschko bezeichnete die Lage als „bedrohlich“ . „Der Feind will das Herz unseres Landes erobern. Aber wir werden kämpfen und Kiew nicht aufgeben“, schrieb er im Nachrichtenkanal Telegram.Die russische Armee verstärkte am Dienstag den Druck auf die wichtigsten Städte der Ukraine. Satellitenbilder von einem mehr als 65 Kilometer langen russischen Militärkonvoi vor den Toren Kiews geben größten Anlass zur Besorgnis. Die russische Armee könnte einen Großangriff auf die ukrainische Hauptstadt planen.Aus dem Zentrum der zweitgrößten Stadt Charkiw wurde am Dienstag eine gewaltige Explosion gemeldet . 2 Experten zufolge ist beim Angriff auf Charkiw offenbar Streumunition eingesetzt worden. „Charkiw war gestern offenbar das Ziel mehrerer Angriffe mit Streumunition“, erklärt Sam Dubberley von Human Rights Watch nach einer Überprüfung von Aufnahmen auf sozialen Medien.Indes werden die Lebensmittel in Kiew immer knapper: Umso mehr die Stadt von russischen Truppen eingekesselt wird, desto schwerer wird es auch, Lebensmittel nach Kiew zu transportieren. Aber nicht nur Lebensmittel fehlen – auch lebensnotwendige Medikamente.Sollte sich diese Situation in den kommenden Tagen nicht verbessern, oder sogar noch verschlimmern, hätte dies fatale Folgen: Denn bereits jetzt müssen erste Läden schließen, da sie keine Lebensmittel vorrätig haben. Verschlechtert sich die Lage, muss Kiew mit einer Lebensmittelknappheit rechnen, die schlimmstenfalls sogar zur Hungersnot führen könnte.Der renommierte österreichische Politikwissenschaftler Anton Pelinka sagt im STOL-Interview: „Putin hat eigentlich schon verloren“ . Und: Ein Militärputsch in Russland sei die einzige Lösung.

apa/stol