Kiew meldet weitere Fortschritte bei Gegenoffensive

Die vergangenen Tage seien ‚Äěbesonders erfolgreich‚Äú gewesen, erkl√§rt der Chef des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Olexij Danilow, auf Twitter. In der aktuellen Phase gehe es um ‚Äědie maximale Zerst√∂rung von Truppen, Ausr√ľstung, Treibstoffdepots, Milit√§rfahrzeugen, Kommandoposten, Artillerie und Luftabwehrkr√§ften der russischen Armee.‚ÄúDie Gegenoffensive kam angesichts massiver Verteidigungsstellungen des russischen Milit√§rs nur langsam voran. Zuletzt berichtete die Ukraine allerdings von leichten Gel√§ndegewinnen.Das britische Verteidigungsministerium berichtete am Dienstag, dass die Russen teils erfolgreich gewesen seien, die ukrainische Gegenoffensive in ihren Anf√§ngen zu verlangsamen. Das sei vor allem durch den massiven Einsatz von Anti-Panzer-Minen gelungen.‚ÄěNachdem der ukrainische Vorsto√ü verlangsamt wurde, hat Russland versucht, gepanzerte Fahrzeuge mit unbemannten Einweg-Angriffsdrohnen, Kampfhubschraubern und Artillerie zu treffen‚Äú, hie√ü es im t√§glichen Geheimdienstbericht aus London. Allerdings w√ľrden die Besatzer unter entscheidenden Schw√§chen leiden. Die Einheiten seien ausged√ľnnt und es fehle an Artillerie-Munition.In der s√ľdukrainischen Regionalhauptstadt Cherson wurden indes Beh√∂rdenangaben zufolge 2 Menschen durch russischen Beschuss get√∂tet. Bei den Todesopfern handle es sich um einen Mann und eine Frau, teilt die lokale Staatsanwaltschaft mit. Die Zahl der Verletzten sei noch unklar. Die ukrainischen Streitkr√§fte hatten die Stadt in der gleichnamigen Region im November zur√ľckerobert. Sie wird aber immer wieder von den russischen Invasionstruppen beschossen.In der nord√∂stlich gelegenen Stadt Sumy erh√∂hte sich die Zahl der Toten nach einem russischen Drohnenangriff vom Montag auf 3. 21 Menschen wurden nach lokalen Angaben verletzt, als ein mehrst√∂ckiges Wohngeb√§ude getroffen wurde. Die Stadt ordnete f√ľr Dienstag einen Tag der Trauer an.Die schweren K√§mpfe bei Bachmut im Osten der Ukraine im Gebiet Donezk gingen nach Angaben des ukrainischen Generalstabs weiter. Das ukrainische Milit√§r habe unter schwerem Beschuss durch feindliche Flugzeuge und Artillerie mehrere Angriffe abwehren k√∂nnen. Im Osten konzentrierten die russischen Truppen ihre Angriffe demnach auf die Richtungen Lyman, Bachmut, Awdijiwka und Marjinka. Dort habe es mehr als 40 Gefechte gegeben. Au√üerdem seien iranische Shahed-Drohnen gegen zivile Infrastruktureinrichtungen in den Regionen Sumy und Donezk sowie Saporischschja im S√ľden eingesetzt worden.