Kiew: „Moskau beschießt AKW und verhindert IAEA-Mission“

Dabei seien Gebäude der Infrastruktur in der südukrainischen Großstadt zerstört worden, teilte Gebietsgouverneur Olexander Staruch auf Telegram mit. Ein Brand sei ausgebrochen. Mindestens eine Frau sei verletzt worden, es würden weitere Informationen über Opfer erwartet.Auch Kramatorsk im Donbass wurde nach Behördenangaben beschossen. Dabei seien mindestens 2 Zivilisten getötet und 13 verletzt worden. Über dem südlichen Gebiet Mykolajiw fing die ukrainische Luftabwehr angeblich eine russische Rakete ab.Die destruktive russische Position, ungerechtfertigte Bedingungen und der Beschuss hätten einen Besuch von IAEA-Experten bisher verhindert. Gleichzeitig warnte Kyslyzja vor den möglichen Folgen eines atomaren Zwischenfalls. „Niemand von uns kann den Wind aufhalten, wenn er Radioaktivität verbreitet, doch wir können den Terrorstaat (Russland) gemeinsam aufhalten“.Der 52-Jährige forderte Russland auf, die Atomanlage zu entminen. Moskau solle zudem alle Soldaten, Waffen und Technik vom Kraftwerksgelände abziehen. Kiew sei bereit, die Sicherheit einer IAEA-Mission in ukrainisch-kontrolliertem Gebiet zu garantieren. Dieser müssten aufgrund der Situation auch Militärexperten angehören. Moskau hatte Kiew mehrfach vorgeworfen einen Besuch von IAEA-Experten im Kraftwerk zu verhindern.Der Kreml und Kiew werfen sich gegenseitig vor, für den Beschuss am Atomkraftwerk in Saporischschja verantwortlich zu sein und damit eine nukleare Katastrophe zu riskieren. Die für den Süden verantwortliche ukrainische Kommandantur wies solche Anschuldigungen am Freitag zurück.„Die ukrainischen Streitkräfte beschädigen nicht die Infrastruktur, greifen nicht an, wo es eine Gefahr von globaler Tragweite gibt“, meinte Sprecherin Natalia Humeniuk im Fernsehen. „Nach unserem Verständnis verstecken sich die Invasoren hinter diesem Schutzschild, weil ein Angriff dort unmöglich ist.“Der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wassily Nebensja, sagte, die Welt stehe „am Rande einer nuklearen Katastrophe“, vergleichbar mit dem Super-GAU im ukrainischen Tschernobyl im April 1986. Er bekräftigte, Inspekteure der Internationalen Atomenergie-Organisation IAEA könnten das Kraftwerk noch in diesem Monat besuchen.Führende russische Politiker lehnten unterdessen die Forderung der G7 nach einer Übergabe des Atomkraftwerks Saporischschja an die Ukraine abgelehnt. „Nein und nochmals nein“, beantwortete Konstantin Kossatschow, Vizechef des russischen Parlamentsoberhauses Föderationsrat, am Freitag der Agentur Interfax zufolge die Frage nach einer möglichen Rückgabe des AKW. Er begründete dies mit Sicherheitsbedenken.