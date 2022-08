Kiew: Russen stoßen in Ostukraine weiter in Richtung Bachmut vor

In der ostukrainischen Region Donezk haben die russischen Truppen Angaben aus Kiew zufolge ihre Angriffe in Richtung der Stadt Bachmut fortgesetzt. „Die Kämpfe dauern an“, teilte der ukrainische Generalstab am Montag im Netz mit.