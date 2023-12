Kiew: Russland greift mit Raketen und Drohnen an

Die Iskander-Rakete habe ihr Ziel nicht erreicht, heißt es weiter. Details werden nicht genannt.Bisher ist unklar, wie viele Drohnen die russischen Streitkräfte insgesamt auf Ziele in der Ukraine abgefeuert haben und ob dabei Menschen verletzt wurden oder Schaden angerichtet wurde.Zuvor hatte das Verteidigungsministerium in Moskau bekannt gegeben, dass die russische Luftabwehr 33 Drohnen unschädlich gemacht zu haben, die aus der Ukraine in Richtung Russland geschickt worden waren. Sie seien abgefangen oder zerstört worden, bevor sie ihre Ziele über den Regionen Lipezk, Rostow und Wolgograd erreicht hätten, teilte das Ministerium via Telegram mit.