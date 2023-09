Kim trifft noch diesen Monat Putin in Russland

Dort will er mit dem russischen Pr√§sidenten Wladimir Putin die M√∂glichkeit von Waffenlieferungen f√ľr den Ukraine-Krieg besprechen, berichtete die New York Times am Montag unter Berufung auf US-amerikanische und verb√ľndete Quellen.Kim werde von Pj√∂ngjang aus, wahrscheinlich mit einem gepanzerten Zug, nach Wladiwostok an der russischen Pazifikk√ľste reisen, wo er sich mit Putin treffen werde.