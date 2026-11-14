„Kinderärztinnen und Kinderärzte sind eine wichtige erste Anlaufstelle für Familien. Wir wollen ihre Rolle in der wohnortnahen Versorgung stärken und sie besser mit den anderen Gesundheitsdiensten vernetzen“, sagt Gesundheitslandesrat Dr. Hubert Messner. Gerade bei Prävention, Impfungen und der Betreuung chronisch kranker Kinder sei eine gute Zusammenarbeit entscheidend.<BR \/><BR \/>Künftig sollen die Kinderärztinnen und Kinderärzte in sieben vernetzten Gruppenmedizinen zusammenarbeiten, die das ganze Land abdecken. Dabei arbeiten sie eng mit den Gemeinschaftshäusern und den dort tätigen Gesundheitsberufen zusammen. <BR \/><BR \/>Die pädiatrische Versorgung ist innerhalb der Gruppen werktags von 8 bis 20 Uhr sichergestellt. Dafür stimmen die Praxen ihre Öffnungszeiten aufeinander ab. Zudem bieten sie zu festgelegten Zeiten telefonische Beratung an, in Abstimmung mit der Leitstelle 116 117. Die einzelnen Praxen bleiben weiterhin wohnortnah im ganzen Land verteilt.<BR \/><BR \/>Das neue Modell setzt zudem auf eine engere Zusammenarbeit mit Allgemeinmedizin, Fachmedizin, Pflege, Sozialdiensten und Krankenhäusern. Schwerpunkte liegen auf Prävention und Impfungen, der Betreuung von Kindern mit chronischen Erkrankungen, Hausbetreuung und Telemedizin.