Kindergartenpersonal ohne Essensbeitrag

Das Kindergartenpersonal ist seit mehr als einem Jahr vom Essensbeitrag des Landes für die Landesbediensteten ausgeschlossen, weil die dafür vorgesehenen Verhandlungen trotz regelmäßigem Nachhaken seitens der Gewerkschaften immer noch nicht abgeschlossen sind, schreibt der Agb/Cgil in einer Aussendung.In einem Schreiben an die neu eingerichtete Verhandlungsagentur für den öffentlichen Dienst äußern sich die beiden Gewerkschafterinnen des Agb/Cgil Ö.D. Ulli Bauhofer und Cornelia Brugger wie folgt:„Seit dem letzten Verhandlungstreffen vom 9. Februar zum Mittagessenbeitrag Kindergartenpersonal ist jetzt ein Monat vergangen.Wir fordern ein umgehendes Treffen, um endlich einen würdigen Schlussstrich in dieser unendlichen Geschichte ziehen zu können, ansonsten sehen wir uns gezwungen gewerkschaftliche Schritte einzuleiten.“