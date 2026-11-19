In der Gesetzgebungskommission des Landtags fuhr Waltraud Deeg bei der Behandlung des Landeshaushalts einen Etappensieg ein. Landesrätin Pamer will die Unterstützung für Rentner neu regeln. Leben zwei Partner in einer Familiengemeinschaft mit ISEE unter 20.000 Euro, so soll der\/die Jüngere von beiden einen höheren Beitrag erhalten. Mithilfe der Opposition drückte Deeg hingegen durch, dass beide Partner den normalen Beitrag kriegen.<BR \/><BR \/>Viel spannender sind aber die zwei Anträge, die Deeg zurückzog. „Das Land sollte seine Leistungen selbst verwalten“, sagt Deeg. Zumal künftig bei der Seniorenhilfe nicht mehr zähle, ob Betroffene eine Rente beziehen, sondern nur, ob ihre ISEE unter 20.000 Euro liegt, brauche es das NISF\/INPS nicht mehr. „Vor allem aber wollen wir, dass die Unterstützung jene Senioren erhalten, die ihr Leben in Südtirol verbracht und unseren Wohlstand mitaufgebaut haben“, so Deeg. In Pamers Vorlage werde aber keine fünfjährige Ansässigkeit verlangt, wie z.B. fürs Pflegegeld. „Damit laufen wir Gefahr, dass Wohnsitze von auswärts nach Südtirol verlegt werden, um den Beitrag zu erhalten. Diesen gibt es nämlich nirgendwo sonst in Italien“, meint Deeg. Die Zeit sei zu knapp gewesen, um ihre Anträge in der SVP-Fraktion zu diskutieren. Dies erfolge Anfang Dezember. „Dann schau ich, ob ich sie in der Aula erneut einbringe“, sagt Deeg.<BR \/><BR \/>Damit liegt die heiße Kartoffel nun bei Rosmarie Pamer. Diese stellt klar, dass man den Weg über das NISF\/INPS gewählt habe, weil das Land über keine Daten zu Renten verfügt. „Die Eingabe zusätzlicher Parameter wie der Ansässigkeitsdauer ist über das NISF\/INPS technisch nicht möglich“, sagt Ressortchefin Michaela Morandini.<BR \/><BR \/>Mittelfristig werde eine Auszahlung über das Land zwar anvisiert. „Dabei müssen wir aber gut aufpassen und begründen, was wir tun, sonst verlieren wir jeden Rekurs, wie es bei anderen Leistungen wie dem Pflegegeld schon passiert ist, für das wir fünf Jahre Ansässigkeit vorschreiben“, so die Landesrätin.<BR \/><BR \/>In der Tat wurde das Pflegegeld Klägern zugesprochen, die diese Voraussetzung nicht erfüllen. „Hintergrund ist die europäische Rechtsprechung zur Niederlassungsfreiheit, laut der soziale Grundleistungen allen garantiert werden müssen“, so Morandini. Das Gericht räumte zwar ein, dass jedes Land für jene sorgen kann, die es dauerhaft bewohnen. Aber: „Fünf Jahre Ansässigkeit sind laut Urteil nicht verhältnismäßig und zu viel“, erklärt Morandini.<BR \/><BR \/>Momentan hält das Land an seiner Regelung der fünf Jahre für Sozialleistungen fest. Gewinnern vor Gericht wurden Leistungen wie etwa das Pflegegeld rückwirkend nachbezahlt. Die Frage ist allerdings, wie lange man so weitermachen kann. Deeg hat da in ein Wespennest gestochen.