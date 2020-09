Kinderlandtag: Ergebnis-Broschüre überreicht

Der Südtiroler Kinderlandtag, ein Projekt der Katholischen Jungschar Südtirols und des Südtiroler Landtages fand im November 2019 zum 4. Mal statt. Insgesamt rund 300 Kinder - von der 5. Klasse Grundschule bis zur 3. Klasse Mittelschule - erarbeiteten in 4 Tagen ihre Vorschläge und Ideen zu 7 Kinderrechten. Zusätzlich fanden im Vorfeld 7 Außenkonferenzen statt, die vom Netzwerk der Kinder- und Jugendrechte unter Leitung der Kinder- und Jugendanwältin Daniela Höller organisiert wurden.Der Kinderlandtag gibt Kindern die Möglichkeit, Politik, Demokratie und Mitbestimmung selbst zu erleben. Sie bringen den Erwachsenen ihre Sichtweise, Lebenswelt und Erfahrung näher und bereichern so aktuelle politische Diskussionen. Die Ergebnisse des 4. Südtiroler Kinderlandtages wurden nun in einer Broschüre zusammengefasst.„Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Broschüre erst jetzt fertiggestellt und überreicht werden. Trotzdem und gerade deswegen ist dieser Moment heute für uns und die Kinder ein ganz besonderer. Wir überreichen nicht nur offiziell die Ergebnis-Broschüre, sondern geben den Kindern die Möglichkeit, ihre Forderungen den anwesenden Landtagsabgeordneten mitzuteilen. Kinder und Jugendliche sind Experten in eigener Sache. Das heißt, wenn sie gefragt und angehört werden, können sie viel dazu beitragen, ihr Lebensumfeld kind- und jugendgerechter zu gestalten und Fehlplanungen zu vermeiden“, so Julia Leimstädtner, 1. Vorsitzende der Katholischen Jungschar.Die Kinder Riccardo Curró Dossi, Paula Gebhard und Chiara Sophia Schneider nahmen am 4. Südtiroler Kinderlandtag teil und haben, stellvertretend für alle Teilnehmer, dem Landtagspräsidenten Josef Noggler und allen anwesenden Landtagsabgeordneten die Broschüre überreicht.Sie erzählten von ihren Erinnerungen an den Kinderlandtag und was sie erlebt haben. Besonders wichtig ist ihnen unter anderem das Recht auf Bildung. Bereits beim Kinderlandtag hat die Kinder und Jugendlichen das Thema Bildung sehr beschäftigt. Seit kurzem können die Schülerinnen und Schüler nach 6 Monaten wieder die Schule besuchen, auch deshalb ist ihnen das Thema nun besonders wichtig.„Die Kinder und Jugendlichen dürfen nicht wählen oder gewählt werden: Umso wichtiger ist es, dass wir ihnen gut zuhören, um die richtigen Entscheidungen für unsere Provinz zu treffen, der auch sie angehören“, so Landtagspräsident Josef Noggler während der Vorstellung.Dankend nahm er die Broschüre entgegen: „Ihr habt euch mit vielen Themen befasst, von der Schule bis hin zur Mobilität, Gesundheit und Freizeit, ohne dabei die Solidarität und die Umwelt zu vergessen. Die Broschüre, in der die Vorschläge zusammengefasst sind, wird uns bei jeder Entscheidung helfen, eure Anliegen zu berücksichtigen.“

