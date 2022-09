Klammers Vorschlag abgelehnt: Gemeindekrise im Ahrntal?

Bei der Sitzung wurde über den Vorschlag von SVP-Bürgermeister Klammer für die Ersetzung der zurückgetretene SVP-Referentin Roswitha Oberhollenzer durch den SVP-Gemeinderat Michael Andreas Hofer abgestimmt. Bereits in der Diskussion zeichnete sich ein knappes Abstimmungsergebnis ab.Schlussendlich stimmten 9 Räte der SVP für den Vorschlag, 9 Räte (Bürgerliste und Süd-Tiroler Freiheit) waren dagegen. „Für die Ersetzung wären mindestens 10 Ja-Stimmen notwendig gewesen, die SVP-Fraktion des Bürgermeisters verfügt jedoch nur über 9 Stimmen“, schreibt die Süd-Tiroler Freiheit in einer Aussendung.„Bürgermeister Klammer muss dem Gemeinderat nun einen neuen Vorschlag unterbreiten. Ab dem Rücktritt von Oberhollenzer am 14. September hat der Bürgermeister 90 Tage Zeit, die Ersetzung vom Gemeinderat genehmigen zu lassen. Sollte die Frist erfolglos verstreichen, hätte dies die Auflösung des Gemeinderates und Neuwahlen zur Folge.“„Die Gemeinderäte der Süd-Tiroler Freiheit haben sich gegen den Vorschlag ausgesprochen, da es im Vorfeld keine Aussprachen gab und die Süd-Tiroler Freiheit auch nicht Teil der Regierungskoalition ist“, schreibt die Ratsfraktion.„So kann eine gute und konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle der Gemeinde nicht funktionieren“, bemängeln die beiden Gemeinderäte der Süd-Tiroler Freiheit, Florian Mölgg und Benjamin Rauchenbichler.