Klausen: Bürgermeisterin abgewählt – Peter Gasser ist neuer Bürgermeister

Zur Bürgermeisterwahl angetreten waren die seit 2010 amtierende Bürgermeisterin Maria-Anna Gasser Fink sowie Helmut Verginer (beide SVP Klausen), Stefano Perini (Bürgerliste Frischluft) sowie Peter Gasser (SVP Verdings Pardell). Durchgesetzt hat sich Peter Gasser mit 42,8 Prozent der Stimmen.4167 Wahlberechtigte waren am Sonntag und Montag zu den Urnen gerufen worden, 75,47 Prozent machten von diesem Recht Gebrauch.Sie konnten zwischen 42 Kandidatinnen und Kandidaten aus 6 Listen wählen.In den vergangenen 5 Jahren setzte sich der Gemeinderat in Klausen wie folgt zusammen: Jeweils 5 Sitze gingen an die SVP Latzfons und die SVP Klausen, 3 Sitze gingen an die Bürgerliste Frischluft, jeweils 2 an die SVP Verdings und die SVP Gufidaun sowie ein Sitz an die Freiheitlichen.

stol