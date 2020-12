Kleinkindbetreuung: Tarifbefreiung bei coronabedingter Schließung

Auf Vorschlag von Landesrätin Waltraud Deeg hat sich die Landesregierung am Dienstag mit mehreren Maßnahmen im Bereich der Kleinkindbetreuung beschäftigt. In diesem Zusammenhang wurde unter anderem festgelegt, dass die Aussetzung der Familientarife im Falle einer Covid-19-bedingten Aussetzung des Dienstes in Kindertagesstätten und bei Tagesmüttern auch für das Jahr 2021 gilt.