Klimaplan: Umwelt Landesrat Vettorato im Gespräch mit den Bürgermeistern

Nach dem positiven Gutachten der Landesregierung will Umwelt- und Energielandesrat Giuliano Vettorato nun bei einer Reihe von Treffen den verschiedenen Interessensvertretungen den ersten Vorschlag zur Aktualisierung des Klimaplans des Landes von 2011 vorstellen. Das Strategiedokument enthält die Maßnahmen Südtirols zum Klimaschutz.Heute am 19. November hat Landesrat Vettorato gemeinsam mit dem Direktor des Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz, Flavio Ruffini, der Direktorin im Amt für Energie und Klimaschutz, Petra Seppi, dem Geschäftsführer der KlimaHaus-Agentur Ulrich Santa den Südtiroler Bürgermeistern die wichtigsten Maßnahmen des Dokuments in einer Videokonferenz erläutert. „Der Beteiligungsprozess, bei dem die Verwaltungen ihre Beobachtungen und Vorschläge zur Umsetzung des Plans in ihrem Gebiet einbringen können, ist eine wichtige Grundlage für den Klimaplan und für die Erreichung der gesetzten Ziele“, unterstreicht Vettorato.Die Gemeindevertreter haben ihre Zustimmung zu den Inhalten des Strategiepapiers zum Ausdruck gebracht. Sie werden nun ihrerseits auf Gemeindeebene ihre Klimapläne erarbeiten und ihre Lichtpläne vorlegen, um damit zum Erreichen der Klimaziele beizutragen.

