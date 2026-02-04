Franz Ploner (Team K) hatte sich in einer Anfrage mit dem Titel „Klimagesetz für Südtirol - wird daran gearbeitet" nach dem Stand der Dinge erkundigt. Südtirol verfolge seine Klimaziele mit dem von der Landesregierung verabschiedeten Klimaplan 2040, der die Klimaneutralität bis 2040 anstrebe, so Ploner. <BR \/><BR \/>In den letzten Monaten hätten 48 Organisationen bei der Ausarbeitung von 39 Punkten für ein Klimagesetz mitgewirkt. Im November 2025 habe eine offizielle Übergabe an den zuständigen Landesrat Peter Brunner und den Landtagspräsidenten Arnold Schuler stattgefunden.<BR \/><BR \/>Dazu stellte Ploner mehrere Fragen, u.a.: Wird bereits an der Ausarbeitung eines Klimagesetzes für das Land, wie von den Organisationen gefordert, gearbeitet? Wenn die Landesregierung kein eigenes Klimagesetz plant, wie gedenkt sie verbindliche Ziele, die im Klimaplan 2040 beschrieben sind, umzusetzen, zu messen und einzufordern? Welche Zusage hat der Landesrat den Organisationen bei der Vorstellung des Klimagesetzes gemacht? <h3>\r\nGesetz zum Schutz des Klimas<\/h3>Landesrat Brunner erklärte u.a., dass derzeit in Südtirol an einem möglichen Gesetz zum Schutz des Klimas gearbeitet werde. In wenigen Wochen werde die Landesregierung einen Zwischenbericht erhalten und das weitere Vorgehen abstimmen. Es könnte Anfang 2027 in den Landtag kommen. Für den Klimaplan werde ein Monitoring durchgeführt, die nächste Evaluierung finde im Herbst 2026 statt. <BR \/><BR \/>Die Landesregierung arbeite entschlossen an der Umsetzung der Maßnahmen im Klimaplan, 86 Prozent der Maßnahmen seien abgeschlossen oder befänden sich in Umsetzung. Vergangenes Jahr im Herbst hätten Vertreter der Plattform Klima ihm einen Vorschlag für ein Klimagesetz übergeben, er habe ihnen zugesichert, sie bei der Ausarbeitung eines Gesetzes einzubinden.