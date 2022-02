Klitschko: „Wir brauchen die Unterstützung der Welt“

Die Lage in der Ukraine wird immer dramatischer. Russische Panzer sind in die Ukraine vorgedrungen, auch Bodentruppen haben die Grenze passiert.Am Donnerstagvormittag wurden bereits mehr als 40 ukrainische Soldaten und 10 Zivilisten getötet. Der russische Präsident Wladimir Putin hat in der Nacht auf Donnerstag einen Angriff gegen die Ukraine gestartet. „Ich habe die Entscheidung für eine Militäroperation getroffen“, sagte er in einer Fernsehansprache

apa