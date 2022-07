Klotz-Enkelin will für FPÖ in den Nordtiroler Landtag

Die gebürtige Südtirolerin und seit einiger Zeit in Nordtirol lebende Kofler habe nach Angaben der FPÖ gute Chancen, gewählt zu werden, da sie auf dem siebten Listenplatz steht.„Mit dieser Stabübergabe geht der Freiheitskampf in Südtirol in die dritte Generation der Familie Klotz über“, schreibt die Partei in einer Mitteilung.Die Nichte von Eva Klotz will im Falle einer Wahl „das Engagement ihrer Tante für die Wiedervereinigung Tirols fortsetzen“. Das Ziel bleibe ein geeintes Tirol im Heimatland Österreich, bekräftigt Gudrun Kofler.