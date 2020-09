Knapper Sieg in St. Ulrich: Tobia Moroder als Bürgermeister bestätigt

Dass eine Wahlbeteiligung von 50 Prozent bei nur einer kandidierenden Liste nicht so einfach zu erreichen ist, hat man 2015 in St. Ulrich gesehen: Nur 40,3 Prozent der Wahlberechtigten gaben damals ihre Stimme ab, die Wahl wurde für nichtig erklärt und ein Kommissar ernannt, der dann Neuwahlen ansetzte. Bürgermeister Ewald Moroder trat daraufhin nicht mehr an.Im November 2015 wurde dann Tobia Moroder von „Per la Lista Unica“ zum Bürgermeister gewählt.In diesem Jahr trat er gegen seine Vize Lara Adelheid Moroder Oberkofler der SVP an.Das Rennen war knapp: Mit 52,5 Prozent konnte er sich gegen seine Vize durchsetzen, diese erreichte 47,5 Prozent.2015 wurden die 18 Sitze des Gemeinderats von St. Ulrich wie folgt vergeben: 10 Sitze gingen an „Per la Lista Unica“, 7 Sitze an die SVP und 1 Sitz an die Freiheitlichen.

